Elektrodistribucija otklanja kvarove i štetu od nevremena

Beta pre 51 minuta

Radnici Elektrodistribucije Srbije (EDS) rade na otklanjanju kvarova nastalih kao posledica velikog nevremena praćenog vlažnim i teškim snegom, koji je zahvatio veći deo zemlje, saopšteno je danas.

U pitanju su, pre svega, kvarovi nastali usled padova stabala drveća na provodnike i stubove distributivne mreže.

Veći broj kvarova zabeležen je na teritoriji Mačvanskog i Кolubarskog upravnog okruga, a posebno u Кrupnju, Loznici, Ljuboviji, Valjevu, kao i na teritoriji beogradske opštine Obrenovac.

Ekipe EDS-a rade na tome da se kvarovi saniraju u najkraćem mogućem roku.

"Radnici EDS-a su danonoćno na terenu i pored elementarnih nepogoda, kako bi građani na Badnje veče i Božić imali redovno snabdevanje električnom energijom", piše u saopštenju EDS-a.

(Beta, 05.01.2026)

