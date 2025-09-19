Poznato kada i gde će moći da se prati vojna parada

Danas pre 11 sati  |  FoNet
Poznato kada i gde će moći da se prati vojna parada

Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da će posetioci vojne parade „Snaga jedinstva“, koja će se održati 20. septembra, moći da ulaze od 8.30 na dve lokacije – u blizini kružnog toka kod Tržnog centra „Ušće“ prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda.

U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru posetilaca, a zbog bezbednosti građana neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugim licima. Pristup neće biti omogućen osobama pod uticajem alkohola ili drugih opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja. Ulaz je slobodan za
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Besplatno! Sombor organizuje prevoz građana na vojnu paradu "Snaga jedinstva" u subotu

Besplatno! Sombor organizuje prevoz građana na vojnu paradu "Snaga jedinstva" u subotu

Kurir pre 1 sat
Ulaz slobodan: Građani će moći da prisustvuju vojnoj paradi u subotu: Početak u 11.00 sati

Ulaz slobodan: Građani će moći da prisustvuju vojnoj paradi u subotu: Početak u 11.00 sati

Blic pre 3 sata
Ulaz slobodan: Građani će moći da prisustvuju vojnoj paradi u subotu: Početak u 11.00 sati

Ulaz slobodan: Građani će moći da prisustvuju vojnoj paradi u subotu: Početak u 11.00 sati

Blic pre 3 sata
Ministarstvo odbrane: Građani će moći da prisustvuju paradi, početak u 11.00 sati

Ministarstvo odbrane: Građani će moći da prisustvuju paradi, početak u 11.00 sati

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola TeslaVojna paradaTesla

Društvo, najnovije vesti »

Velika razlika jutarnjih i dnevnih temperatura: Kakvo nas vreme očekuje u narednim danima

Velika razlika jutarnjih i dnevnih temperatura: Kakvo nas vreme očekuje u narednim danima

N1 Info pre 30 minuta
Srbija i Albanija prednjače na Zapadnom Balkanu u definisanju zakonskog okvira za razvoj projekata obnovljivih izvora enregije

Srbija i Albanija prednjače na Zapadnom Balkanu u definisanju zakonskog okvira za razvoj projekata obnovljivih izvora enregije

RTV pre 25 minuta
I, to je istina – sledeći korak je da nas ubijaju

I, to je istina – sledeći korak je da nas ubijaju

Danas pre 45 minuta
Raste broj obolelih od karcinoma bubrega: Kako na vreme prepoznati najsmrtonosniji urološki malignitet

Raste broj obolelih od karcinoma bubrega: Kako na vreme prepoznati najsmrtonosniji urološki malignitet

Euronews pre 35 minuta
Durbe: Najmanji grad i rodno mesto letonskog Vuka Stefanovića Karadžića

Durbe: Najmanji grad i rodno mesto letonskog Vuka Stefanovića Karadžića

BBC News pre 30 minuta