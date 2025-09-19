Poznato kada i gde će moći da se prati vojna parada

Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da će posetioci vojne parade „Snaga jedinstva“, koja će se održati 20. septembra, moći da ulaze od 8.30 na dve lokacije – u blizini kružnog toka kod Tržnog centra „Ušće“ prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda.

U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru posetilaca, a zbog bezbednosti građana neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugim licima. Pristup neće biti omogućen osobama pod uticajem alkohola ili drugih opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja. Ulaz je slobodan za