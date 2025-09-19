Vozilo N1 udarilo policajca na motociklu (VIDEO)

Na današnjem protestu u Beogradu povređen je jedan policajac na motociklu kada je na njega naletelo vozilo televizije N1. „Do nezgode je došlo kada je vozač automobila oborio službeni motocikl ‘BMW’, kojim je upravljao dvadesetosmogodišnji policijski službenik, u uniformi i na službenom zadatku“, navodi se u saopštenju MUP.

U saopštenju se dodaje da je policajac zadobio povrede noge i da je prevezen u Urgentni centar. Televizija N1 takođe je saopštila da je njihovo vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. „Nesreća se dogodila kada je vozač N1 pravio polukružni zaokret kako bi zaobišao kolonu demonstranata. N1 izrazava žaljenje zbog nemilog događaja i povređenom policajcu želimo brz oporavak“, piše u tekstu na sajtu N1.