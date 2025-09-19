Mup: Vozač službenog vozila televizije N1 oborio policajca u Takovskoj (video)

Blic pre 6 sati
Mup: Vozač službenog vozila televizije N1 oborio policajca u Takovskoj (video)

Večeras oko 19 časova u Takovskoj ulici u Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je službenim vozilom televizije N1, marke "Škoda Karok" beogradskih tablica, kojim je upravljao D. N. (1980), zaposlen u ovoj televiziji,povređen policijski službenik.

Do nezgode je došlo kada je vozač automobila oborio službeni motocikl "BMW", kojim je upravljao dvadesetosmogodišnji policijski službenik, u uniformi i na službenom zadatku. Policajac je zadobio povrede noge i prevezen je u Urgentni centar radi ukazivanja lekarske pomoći. Policija je na mestu događaja, uviđaj je u toku.
