Poslednji dani leta sa temperaturama iznad proseka: Za vikend do 32 stepena, kada stiže zahlađenje?

Poslednji vikend ovog leta donosi nam temperaturu daleko iznad proseka, a već danas maksimalna dnevna će se kretati do 29 stepeni.

Uzrok ovako toplom i vedrom vremenu nalazi se u položaju anticiklona, odnosno polja visokog vazdušnog pritiska koje se stacioniralo iznad Balkana, a koje će tu ostati još najmanje 5 dana. "Polje visokog vazdušnog pritiska uvek donosi stabilno vreme, što znači da ćemo narednih dana imati mirno, suvo i sunčano vreme. Mirno znači da je vetar u slabljenju, pa ćemo još danas i sutra imati slab do umeren severozapadni vetar, a od nedelje počinje da duva jaka košava što