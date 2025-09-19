Sunčano i toplo vreme u Srbiji sa temperaturama do 31 stepen i umerenim južnim vetrom

Naslovi.ai pre 44 minuta
Sunčano i toplo vreme u Srbiji sa temperaturama do 31 stepen i umerenim južnim vetrom

U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, sa jutarnjim temperaturama od 8 do 16 stepeni i dnevnim do 31 stepen, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar.

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme nakon hladnog jutra, sa najnižom temperaturom od 5 do 14 stepeni i najvišom dnevnom od 25 do 29 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. U Beogradu i većim gradovima temperature će biti slične, sa jutarnjim temperaturama od 8 do 14 stepeni i dnevnim do 28 stepeni. Beta Mondo Telegraf

Za vikend se očekuje dalji porast temperatura, sa vrednostima oko 30 stepeni, a u nekim delovima i do 33 stepena, dok će oko 25. septembra doći do naglog pada temperature. Vremenski uslovi biće stabilni i suvi, pod uticajem visokog vazdušnog pritiska i anticiklona koji će doneti vedro nebo i mirno vreme. Blic N1 Info Radio 021 Euronews

Jutarnje temperature su niske, u nekim krajevima i ispod 5 stepeni, dok dnevne temperature rastu, stvarajući izražene temperaturne oscilacije između jutra i dana koje mogu prelaziti i 20 stepeni. Ovakve vremenske prilike mogu uticati na biometeorološke uslove, naročito kod hroničnih bolesnika. Telegraf Alo Nedeljnik Danas

Jesen počinje u ponedeljak, 22. septembra u 20.19 časova, a na startu jeseni očekuje nas i letnje vreme sa temperaturama preko 30 stepeni. Nova

Ulazimo u najverovatnije poslednji letnji period ove godine, sa dnevnim temperaturama koje će se kretati od 24 do 29 stepeni, lokalno i do 32 stepena, uz sunčane i tople dane do sredine sledeće sedmice, dok će ciklon sa centrom nad srednjom Evropom povlačiti subtropski vazduh ka Balkanu. Nakon toga se očekuje pogoršanje vremena i jače zahlađenje. Alo Mondo

Sam kraj leta i početak jeseni doneće Srbiji pravo letnje vreme sa sve toplijim danima i vrlo toplim noćima, naročito u Beogradu i košavskom području gde se očekuju tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni. Telegraf

U Novom Sadu će u subotu biti pretežno sunčano i toplo uz slab jugoistočni vetar, jutarnju temperaturu od 13 stepeni i dnevnu oko 30 stepeni. Do utorka će vreme ostati pretežno sunčano i toplo, dok se od srede očekuje promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima i malo svežije temperature. Radio 021

Za vikend i početak naredne sedmice u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, sa najvišim temperaturama od 28 do 31 stepen, dok će jutra biti sveža, ponegde i oko 8 stepeni. U Beogradu se očekuje sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom do 31 stepen. RTS

Sutra u Srbiji nas očekuje toplo i sunčano vreme, ali od 25. septembra stiže hladan vazduh sa severa Evrope koji će doneti pad temperatura, kišu i vetar. Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da će sredinom oktobra uslediti Miholjsko leto sa toplim i sunčanim danima. Alo

Sutra nas očekuje toplo i sunčano vreme, a od subote će biti još toplije, sa temperaturama oko 30 stepeni, lokalno i do 33 stepena. Novo zahlađenje stiže sredinom sledeće nedelje, a trenutno otopljenje je posledica uragana Erin koji povlači hladan vazduh sa severa Evrope preko Norveške, Švedske i severa Engleske prema našem regionu. Dnevnik

Za vikend i prvu polovinu naredne sedmice u Srbiji se očekuje nastavak Miholjskog leta sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine, uz pretežno sunčano vreme i hladna jutra. U košavskom području u nedelju i ponedeljak očekuje se vetrovito vreme sa umerenim, a na jugu Banata povremeno i jakim jugoistočnim vetrom. Telegraf

U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, sa jutarnjom temperaturom od 8 do 16 stepeni i dnevnom temperaturom do 31 stepen, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Vesti online

