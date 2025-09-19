Srpske atletičarke nastavljaju da nižu uspehe: Adriana Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva!

Srpske atletičarke nastavljaju da nižu uspehe: Adriana Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva!

Još jedan veliki uspeh za Srbiju i našu atletiku! Nakon što je Angelina Topić izborila finale u skoku uvis, isto je pošlo za rukom i Adriani Vilagoš, koja se plasirala među 12 najboljih bacačica koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Aktuelna evropska vicešampionka do finala je stigla zahvaljujući trećem pokušaju, kada je koplje sletelo na 66,06 metara, što je ujedno bio i najbolji rezultat u njenoj kvalifikacionoj grupi. Norma za prolazak iznosila je 62,50 metara, pa je Adriana sigurno obezbedila mesto u završnici. Prethodna dva hica bila su skromnija – 61,22 u prvom i 61,11 u drugom, ali je u trećem pokazala da je spremna za velike stvari u prestonici Japana. Za talentovanu atletičarku iz
AtletikaSvetsko prvenstvoJapanTokioTokijoAngelina TopićAdriana Vilagoš

