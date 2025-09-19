Adriana Vilagoš u finalu Svetskog prvenstva, Vučenović nije uspela

TOKIO - Srpska atletičarka Adriana Vilagoš plasirala se danas u finale u disciplini bacanje koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Vilagoš je u kvalifikacijama bacila 66,06 metara, a norma za finale iznosila je 62,50. Srpska atletičarka je u prvoj seriji bacila 61,22 metra, dok je u drugom pokušaju imala 61,11. "Jako sam srećna i zadovoljna. Drago mi je što sam uspela da bacim preko norme i da obezbedim finale. Treća serija je bila onakva kakvu sam priželjkivala i pokazala da sam spremna. U finalu želim da pružim svoj maksimum i da se borim za što bolji plasman", rekla je Vilagoš, a prenosi