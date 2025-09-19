Šteta, srpkinja bez finala Svetskog prvenstva u atletici

Srpska atletičarka i bacaćica koplja, Marija Vučenović, nije uspela da se domogne finala Svetskog prvenstva u atletici.

Adriana Vilagoš je prošla, ali Srbija ipak neće imati drugu predstavnicu u finalu u bacanju koplja. Za finale joj je bilo potrebno da baci 62,50 metara, ili da bude među 12 najboljih zbirno iz obe kvalifikacione grupe. Vučenović je u prvom hicu bacila 55,90 metara. Ni u drugom situacija nije bilo mnogo bolja – hitac je bio dug 56,60. Poslednji je bio najbolji (58,40), ali ipak nedovoljno da se nađe u finalu.