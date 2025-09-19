Masovni ruski napad na Ukrajinu, gori Kijev! Izvršeno na stotine udara! Ekplozije odjekuju u prestonici, hemijska fabrika u plamenu (foto/video)

Tokom protekla 24 sata ruske snage su izvele 376 napada na 14 naselja u Zaporoškoj oblasti.

Četiri žene su ranjene u napadu na Polohivski okrug, saopštio šef Zaporoške regionalne vojne administracije, Ivan Fedorov, na Telegramu, a prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, ruske trupe su izvele pet vazdušnih napada na Hulijapolje, Vozdviživku, Červoni i Malinivku. Ukupno 231 dron različitih tipova (pretežno FPV) napao je Červonodnjiprovku, Malokatjerinivku, Plavni, Hulijapolje, Ščerbaki, Novodanilivku, Malu Tokmačku i Čarivne. Izvedena su tri napada iz