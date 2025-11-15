Tramp ne odustaje od tužbe protiv BBC-ja: Tražiće do pet milijardi dolara odštete

Predsednik SAD Donald Tramp ne odustaje od tužbe protiv britanskog javnog servisa zbog sporne montaže njegovog govora 2024. godine, piše BBC.

On je u petak rekao novinarima rekao da će tražiti "između milijardu dolara (oko 800 miliona evra) i pet milijardi dolara (oko četiri milijarde evra)" odštete.

Prihod BBC-ja od naknade za licencu prošle godine iznosio je 3,8 milijardi funti (4,3 milijarde evra).

Tramp je rekao: "Promenili su reči koje su izlazile iz mojih usta".

Dodao je da želi zna zašto je BBC-jeva "Panorama" emitovana uoči poslednjih predsedničkih izbora u SAD spojila dva isečka njegovog govora u jednu rečenicu i dala im "potpuno drugačije značenje".

Predsednik SAD je rekao da ne prihvata odgovor da to nije bilo namerno.

Taj slučaj je veoma ozbiljan trenutak u istoriji britanskog javnog servisa, jer mu opstanak zavisi od reputacije nepristrasnog izvora, koji poverenje čuva, dok u svetu poverenje u institucije opada.

Umesto toga, BBC je optužen da je uradio suprotno i suočava sa skupom borbom s najmoćnijim čovekom na svetu.

Pošto je BBC odbio da se nagodi sa Trampom i ponudi mu nadoknadu, jedan bivši visoki rukovodilac tog britanskog javnog servisa je ocenio da je ta kuća "donela pravu odluku".

On je dodao da će ako predsednik SAD odluči da tuži, BBC morati da se "potrudi i da angažuje najbolje advokate na Floridi".

Sada izgleda da će britanski javni servis učestvovati u dugoj i skupu bici na sudu.

BBC-jeva urednica za kulturu i medije Kejti Razal smatra da bi rukovodioci trebalo da se u potpunosti koncentrišu na izradu nove povelje te kuće, na ono što je, u normalnim vremenima, "fundamentalni trenutak za korporaciju" – kada se i čemu služi, obim, način finansiranja, detalje njenog postojanja, i da se o tome dogovori sa britanskom vladom na vreme, pre nego što donese novu povelju početkom 2028. godine.

Razal navodi da je BBC već izgubio generalnog direktora Tima Dejvija - on je zbog afere s montažom Trampovog govora podneo ostavku. Ona piše da je Dejvi trebalo da radi do donošenje nove povelje.

"Sada će vrhunski umovi BBC-ja biti preusmereni na razmatranje sledećih poteza u onome što bi mogla biti veoma štetna, čak i egzistencijalna borba sa Donaldom Trampom. Samo sudski troškovi mogli bi da budu veoma skupi", piše Razal.

Ona ocenjuje da je sve moglo da se izbegne da je britanski javni servis "mnogo ranije otvoreno govorio o grešci i ispravio je".

Razal postavlja pitanje da li je izlaz iz situacije moguć uz intervenciju vlade: "Da li bi BBC mogao da zamoli britansku vladu da se umeša preko tajnih kanala? Da li bi poziv premijera Kira Starmera ubedio Trampa da promeni mišljenje? Da li bi Starmer uopšte želeo da se uključi i potroši svoj politički kapital kod američkog predsednika?"

Ona ipak smatra da je pozitivno to što je ministarka za kulturu Lisa Nendi snažno branila javni servis Velike Britanije.

Ona je navela da BBC-ijeve vesti uživaju široko poverenje, i opisala ga kao "svetlo" koje "programom ujedinjuje zemlju".

S druge strane, predsednik SAD Donald Tramp je rekao da je britanski javni servis "gori od lažnih vesti", i tvrdi da su korporacija i njeni novinari korumpirani.