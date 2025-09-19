Predstava "Pačija škola" skinuta sa repertoara pozorišta u Nišu - čuju se pištaljke, tu su i žuti prsluci

N1 Info pre 2 sata  |  Južne vesti
Predstava "Pačija škola" skinuta sa repertoara pozorišta u Nišu - čuju se pištaljke, tu su i žuti prsluci

Predstava Pačija škola skinuta je s repertoara niškog Pozorišta lutaka, nakon što su se u javnosti pojavile reakcije na zvuke pištaljke, žute prsluke i boje palestinske zastave u predstavi.

Reditelj Marko Torlaković navodi da je bilo pritisaka još pre premijere, dok direktorka Lutkarskog Milica Radulović tvrdi da je jedini razlog ukidanja to što je predstava namenjena večernjoj sceni, ali ne precizira kada će se ona na njoj naći. “Omladino, sad se življe budi” – jedna je od poruka završnog monologa glumaca u ovoj predstavi, a reditelj Torlaković je za Južne vesti pred pretpremijeru rekao da je važno posvećivati umetnost deci i podizati svest kod dece
