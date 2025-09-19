Predstava „Pačija škola” u kojoj ima zvuka pištaljki i žutih prsluka skinuta s repertoara Pozorišta lutaka u Nišu

Predstava „Pačija škola” u kojoj ima zvuka pištaljki i žutih prsluka skinuta s repertoara Pozorišta lutaka u Nišu

Predstava „Pačija škola“, u režiji Marka Torlakovića, skinuta je sa repertoara Pozorišta lutaka u Nišu nedugo nakon premijere.

Torlaković navodi da su pritisci postojali još pre premijere, a kako prenose Južne vesti, razlog bi mogle biti scene u kojima se koriste pištaljke i žuti prsluci. Direktorka Pozorišta lutaka Milica Radulović, međutim, tvrdi da je predstava povučena jer je namenjena večernjoj sceni. Nije precizirala kada bi mogla ponovo da se nađe na repertoaru. Predstava sinoć nije odigrana, kako je najpre bilo najavljeno, a neće je biti na sceni niškog Lutkarskog ni 28. septembra.
