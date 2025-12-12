Uprava Narodnog pozorišta u Beogradu naložila strožu kontrolu pristupa sceni: Samo ovlašćeni mogu iza zavese

Danas pre 56 minuta
Uprava Narodnog pozorišta u Beogradu naložila strožu kontrolu pristupa sceni: Samo ovlašćeni mogu iza zavese

Uprava Narodnog pozorišta u Beogradu donelo je odluku kojom se uvodi znatno stroži režim pristupa scenskim prostorima, uključujući Veliku i Malu scenu, kao i sve prateće prostore iza i ispod scene, saznaje Danas.

Prema dokumentu koji je potpisao v.d. upravnika NP Dragoljub Bajić, pravo pristupa od sada imaju isključivo zaposleni koji su direktno uključeni u izvođenje predstava ili imaju jasno definisane zadatke u vezi sa scenskom realizacijom. Sva ostala lica, navodi se u odluci, imaju zabranu pristupa i svako kršenje ovog pravila biće tretirano kao povreda radne discipline i nepoštovanje Pravilnika o ponašanju zaposlenih. Iako je režim značajno pooštren, odluka predviđa i
