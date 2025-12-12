Hubač za Danas: „Šta je sledeće – da glumci igraju onlajn ili hologramski?“

Nova odluka uprave Narodnog pozorišta u Beogradu koja stupa na snagu odmah po objavljivanju na oglasnoj tabli ove kuće, nalaže „da od sada pravo pristupa na Velikoj i Maloj sceni imaju samo ona lica koja su direktno uključena u izvođenje predstava ili koja imaju jasno definisani radni zadatak. “Sva ostala lica imaju zabranu pristupa Sceni”, navedeno je u Odluci koji je potpisao v. d. upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu Dragoljub Bajić. “ Pojam „Scena“ pored