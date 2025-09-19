Nove cene goriva u Srbiji: Evrodizel poskupeo, benzin ostao isti do 26. septembra

Naslovi.ai pre 14 minuta
Nove cene goriva u Srbiji: Evrodizel poskupeo, benzin ostao isti do 26. septembra

Od 19. do 26. septembra 2025. litar evrodizela košta 195 dinara, benzin evropremijum BMB ostaje 181 dinar, cene važe sedam dana.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe do 26. septembra 2025. Litar evrodizela poskupeo je za jedan dinar i sada košta 195 dinara, dok je cena benzina evropremijum BMB ostala nepromenjena na 181 dinar. Cena dizela za poljoprivrednike ostaje 179 dinara po litru. Vlada Srbije je 18. jula produžila uredbu o ograničavanju cena goriva za šest meseci. Moj Novi Sad N1 Info Danas Radio 021 Politika Alo Biznis.rs BizLife Dnevnik RTV Novi Pazar Serbian News Media

Cene su na snazi od 19. septembra od 15 časova i važiće narednih sedam dana. Uredba o ograničenju cena goriva i dalje je na snazi, a promene su u skladu sa aktuelnim tržišnim uslovima. B92 RTV Telegraf Euronews Ekapija Pressek Zoom UE In medija Nova ekonomija Glas Zaječara Bujanovačke

