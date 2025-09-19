Objavljene nove cene goriva: dizel poskupeo, benzin ne menja cenu

InfoKG pre 3 sata
Objavljene nove cene goriva: dizel poskupeo, benzin ne menja cenu

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 26. septembra na pumpama koštati maksimalno 195 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 181 dinar za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 194 dinara, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 181 dinar. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 26. septembra 2025. godine.
