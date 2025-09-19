Pretežno sunčano i toplije vreme u Srbiji sa najavom tropskih noći i promenljivog vremena od srede

Naslovi.ai pre 27 minuta
Pretežno sunčano i toplije vreme u Srbiji sa najavom tropskih noći i promenljivog vremena od srede

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, sa najavom tropskih noći i promenljivog vremena sa pljuskovima od srede, uz temperature do 32 stepena.

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplije vreme nakon hladnog jutra, sa najnižom temperaturom od 5 do 14 stepeni i najvišom dnevnom od 25 do 29 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. U Beogradu i većim gradovima temperature će biti slične, sa jutarnjim temperaturama od 8 do 14 stepeni i dnevnim do 28 stepeni. Beta Mondo Telegraf

Za vikend se očekuje dalji porast temperatura, sa vrednostima oko 30 stepeni, a u nekim delovima i do 33 stepena, dok će oko 25. septembra doći do naglog pada temperature. Vremenski uslovi biće stabilni i suvi, pod uticajem visokog vazdušnog pritiska i anticiklona koji će doneti vedro nebo i mirno vreme. Blic N1 Info Radio 021 Euronews

Jutarnje temperature su niske, u nekim krajevima i ispod 5 stepeni, dok dnevne temperature rastu, stvarajući izražene temperaturne oscilacije između jutra i dana koje mogu prelaziti i 20 stepeni. Ovakve vremenske prilike mogu uticati na biometeorološke uslove, naročito kod hroničnih bolesnika. Telegraf Alo Nedeljnik Danas

Jesen počinje u ponedeljak, 22. septembra u 20.19 časova, a na startu jeseni očekuje nas i letnje vreme sa temperaturama preko 30 stepeni. Nova

Ulazimo u najverovatnije poslednji letnji period ove godine, sa dnevnim temperaturama koje će se kretati od 24 do 29 stepeni, lokalno i do 32 stepena, uz sunčane i tople dane do sredine sledeće sedmice, dok će ciklon sa centrom nad srednjom Evropom povlačiti subtropski vazduh ka Balkanu. Nakon toga se očekuje pogoršanje vremena i jače zahlađenje. Alo Mondo

Sam kraj leta i početak jeseni doneće Srbiji pravo letnje vreme sa sve toplijim danima i vrlo toplim noćima, naročito u Beogradu i košavskom području gde se očekuju tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni. Telegraf

U Novom Sadu će u subotu biti pretežno sunčano i toplo uz slab jugoistočni vetar, jutarnju temperaturu od 13 stepeni i dnevnu oko 30 stepeni. Do utorka će vreme ostati pretežno sunčano i toplo, dok se od srede očekuje promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima i malo svežije temperature. Radio 021

Povezane vesti »

U subotu sunčano, temperatura do 30 stepeni

U subotu sunčano, temperatura do 30 stepeni

Radio 021 pre 32 minuta
Temperatura pada za 15 stepeni! Od ovog datuma sledi preokret vremena u Srbiji

Temperatura pada za 15 stepeni! Od ovog datuma sledi preokret vremena u Srbiji

Telegraf pre 1 sat
"Poslednji dah leta za ovu godinu": Čubrilo objavio vremensku prognozu za narednu nedelju

"Poslednji dah leta za ovu godinu": Čubrilo objavio vremensku prognozu za narednu nedelju

Mondo pre 2 sata
Spremite se, leto je gotovo! Temperatura pada za 20 stepeni, nevreme stiže od ovog datuma a oktobar donosi neprijatno…

Spremite se, leto je gotovo! Temperatura pada za 20 stepeni, nevreme stiže od ovog datuma a oktobar donosi neprijatno iznenađenje

Alo pre 3 sata
Evo kad tačno počinje jesen – mada vremenska prognoza kaže drugačije

Evo kad tačno počinje jesen – mada vremenska prognoza kaže drugačije

Nova pre 4 sati
Pretežno sunčano i toplije

Pretežno sunčano i toplije

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Ovo mesto u Srbiji je bilo ispod nule Septembar donosi temperaturne šokove, a drastična promena očekuje se već za vikend!

Ovo mesto u Srbiji je bilo ispod nule Septembar donosi temperaturne šokove, a drastična promena očekuje se već za vikend!

Alo pre 5 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Pretežno sunčano i toplije vreme u Srbiji sa najavom tropskih noći i promenljivog vremena od srede

Pretežno sunčano i toplije vreme u Srbiji sa najavom tropskih noći i promenljivog vremena od srede

Naslovi.ai pre 27 minuta
Jovanović: Cilj da MMR vakcinom bude obuhvaćeno 95 odsto populacije

Jovanović: Cilj da MMR vakcinom bude obuhvaćeno 95 odsto populacije

RTV pre 2 minuta
Incident na Savskom keju: Građani gađali "Bele" jajima, oni ih prskali. Došla i Hitna pomoć

Incident na Savskom keju: Građani gađali "Bele" jajima, oni ih prskali. Došla i Hitna pomoć

Pravda pre 22 minuta
Otkrivamo kada sutra u Beogradu počinje studentski protest i po čemu će se razlikovati od prethodnih

Otkrivamo kada sutra u Beogradu počinje studentski protest i po čemu će se razlikovati od prethodnih

Nova pre 22 minuta
„A pliva nam u krvi poezija“: 19. Festival evropske poezije ponovo u Beogradu

„A pliva nam u krvi poezija“: 19. Festival evropske poezije ponovo u Beogradu

Nova pre 27 minuta