BLOG Buran dan u Skupštini Beograda: Posle niza uvreda na račun opozicije, vlast usvojila planove koji su žestoko kritikovani

Nova pre 1 sat  |  Autor: Anđela Đokić
BLOG Buran dan u Skupštini Beograda: Posle niza uvreda na račun opozicije, vlast usvojila planove koji su žestoko kritikovani…

Odbornici Skupštine grada Beograda raspravljali su na današnjoj sednici o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja za 2025. nekoliko javnih preduzeća, objavila je danas gradska uprava.

Na dnevnom redu sednice bila je ukupno 31 tačka. Ispred Skupštine grada Beograda okupili su se građani na poziv inicijative Beograd ostaje, koja je rekla da će pokušati da blokira ulaz u Skupštinu. Sve detalje mogli ste da pratite na našem BLOGU. Odbornici Skupštine Beograda su danas većinom glasova vladajuće koalicije Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, uprkos kritikama opozicije usvojili , desetak planova detaljne regulacije za opštine Zemun,
