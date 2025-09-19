„Šaka jada blokadera”: Da li je režim pobedio, ili će sve eksplodirati na jesen

Vreme pre 2 sata
„Šaka jada blokadera”: Da li je režim pobedio, ili će sve eksplodirati na jesen

Sa slabim odzivom na „blokaderske” proteste u poslednje vreme pojačalo se likovanje režima da je pobedio „obojenu revoluciju” i da se po ulicama vrzma samo još „šaka jada blokadera”. Da li je to tako, ili u zatišju kuljaju pripreme za vrelu jesen

„Blokade u minijaturi: Šaka jada blokadera ispred Skupštine grada Beograda“. Ovako je portal Informera opisao pokušaj blokade sednice Skupštine grada Beograda na koju su pozvali zborovi Beograda i udruženja aktivista u petak (19. septembar). Tačno je da je u petak u 9 ujutro, za kada je bio zakazan protest, odziv građana bio nikakav. Tek nekoliko desetina ljudi okupilo se ovog jutra na Trgu Nikole Pašića, u nameri da blokira najavljenu sednicu skupštine. Cilj je
