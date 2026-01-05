Kakvo nas vreme očekuje 6. i 7. januara?

U Srbiji će sutra biti oblačno, na severu i zapadu će padati sneg, dok će u ostalim krajevima mestimično padati kiša koja će se ponegde lediti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša će se lediti pri tlu u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima, uz postepeni prelazak kiše u sneg, a na jugu i jugoistoku zemlje kiša se očekuje u toku večeri. U toku noći ka sredi, na severu i zapadu zemlje očekuje se jačanje padavina. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, na jugu južni. U većem delu zemlje biće hladno, temperatura ujutru od minus dva do jedan stepen, najviša dnevna od minus jedan do tri. Na jugu i jugoistoku toplije, jutarnja