Tramp najavio sastanak sa kineskim predsednikom u Južnoj Koreji

Radio sto plus pre 1 sat
Tramp najavio sastanak sa kineskim predsednikom u Južnoj Koreji

To se desilo nakon telefonskog poziva koji su dva lidera obavila danas.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je napisao i da će kineski lider doći u SAD “u odgovarajuće vreme”, i napomeno da su njih dvojica postigla napredak ka “odobravanju sporazuma o TikToku”. “Razgovor je bio veoma dobar, ponovo ćemo razgovarati telefonom, cenimo odobrenje za TikTok i oboje se radujemo sastanku u APEK-u!”, napisao je Tramp, misleći na Azijsko-pacifičku ekonomsku saradnju, grupu od 21 ekonomije sa oboda Tihog okeana. Detalje
