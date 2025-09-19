Tramp najavio sastanak sa kineskim predsednikom u Južnoj Koreji

To se desilo nakon telefonskog poziva koji su dva lidera obavila danas.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je napisao i da će kineski lider doći u SAD “u odgovarajuće vreme”, i napomeno da su njih dvojica postigla napredak ka “odobravanju sporazuma o TikToku”. “Razgovor je bio veoma dobar, ponovo ćemo razgovarati telefonom, cenimo odobrenje za TikTok i oboje se radujemo sastanku u APEK-u!”, napisao je Tramp, misleći na Azijsko-pacifičku ekonomsku saradnju, grupu od 21 ekonomije sa oboda Tihog okeana. Detalje