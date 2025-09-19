Silovit sudar dva vozila, ima povređenih: Teža saobraćajna nezgoda kod Užica, Hitna pomoć i policija na licu mesta

RINA pre 2 sata
Požega - Na magistralnom putu Požege - Užice, u mestu Gorjani, jutros je došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Prema prvim za sada nezvaničnim informacijama sa terena, više osoba je povređeno. - Jedno vozilo je izgleda izletelo sa sporednog na glavni put, nakon čega je došlo do silovitog sudara. Samo se začuo jak udarac, ljudi su odmah pritrčali da pomognu. Na svu sreću, pomoć je brzo stigla, kaže za RINU jedan od očevidaca. Na lice mesta odmah su upućene ekipe hitne pomoći i policije. Povređeni su zbrinuti i prebačeni u zdravstvenu ustanovu, dok policija obavlja uviđaj.
Alo pre 50 minuta
Bujanovačke pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Kurir pre 2 sata
Nova pre 2 sata
Blic pre 2 sata
RINA pre 2 sata
RTK pre 19 minuta
Vranje news pre 14 minuta
Stav.life pre 4 minuta
RINA pre 19 minuta
Rešetka pre 20 minuta