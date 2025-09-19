Šef MI6: Putin ne želi mir postignut pregovorima; lokalne vlasti: U ruskim udarima na Donjeck ubijeno pet civila

RTS pre 1 sat
Šef MI6: Putin ne želi mir postignut pregovorima; lokalne vlasti: U ruskim udarima na Donjeck ubijeno pet civila

Rat u Ukrajini – 1.304. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je više od 700.000 ruskih vojnika stacionirano duž linije kontakta u ratnoj zoni. Zvaničnici Ukrajine i Poljske razgovarali su o praktičnim merama za zaštitu od ruskih napada dronovima. Rusija predala Ukrajini tela 1.000 vojnika.

Moskva: Ruske snage preuzele kontrolu na dva naselja u Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage preuzele kontrolu nad Muravkom, selom u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, i Novoivanovkom u susednoj Zaporoškoj oblasti, javila je agencija Tas. (Reuters) Šef MI6: Putin ne želi mir postignut pregovorima, potcenio Ukrajince u ratu Šef britanske obaveštajne službe MI6, Ričard Mur kaže da ne postoje "nikakvi dokazi”
