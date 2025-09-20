UKRAJINSKA KRIZA: Dnjepar pod ruskim udarom - pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju vazdušnog prostora

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.305. dan. Moskva je demantovala tvrdnje Estonije da su ruski borbeni avioni MiG-31 narušili njen vazdušni prostor, navodeći da je let ka Kalinjingradskoj oblasti izveden u skladu sa međunarodnim propisima. Estonija je uložila protest i zatražila konsultacije unutar NATO-a, koji je najavio hitno zasedanje. Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da je razgovarao s kineskim liderom Si Đinpingom o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Osam zemalja EU nastavlja da kupuje

Tri ruska borbena aviona "mig-31" narušila su vazdušni prostor Estonije 12 minuta, saopštile su vlasti te države. NATO je potvrdio da reagovao i presreo ruske migove, istakavši da je to još jedan primer neodgovornog ponašanja Rusije i sposobnosti Alijanse da odgovori. Poljska je prijavila i da su dva ruska borbena aviona narušila bezbednosnu zonu platforme za bušenje Petrobaltik u Baltičkom moru. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorava da povreda