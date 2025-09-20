UKRAJINSKA KRIZA: Dnjepar pod ruskim udarom - pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju vazdušnog prostora

RTV pre 10 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Dnjepar pod ruskim udarom - pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju…

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.305. dan. Moskva je demantovala tvrdnje Estonije da su ruski borbeni avioni MiG-31 narušili njen vazdušni prostor, navodeći da je let ka Kalinjingradskoj oblasti izveden u skladu sa međunarodnim propisima. Estonija je uložila protest i zatražila konsultacije unutar NATO-a, koji je najavio hitno zasedanje. Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da je razgovarao s kineskim liderom Si Đinpingom o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Osam zemalja EU nastavlja da kupuje

Tri ruska borbena aviona "mig-31" narušila su vazdušni prostor Estonije 12 minuta, saopštile su vlasti te države. NATO je potvrdio da reagovao i presreo ruske migove, istakavši da je to još jedan primer neodgovornog ponašanja Rusije i sposobnosti Alijanse da odgovori. Poljska je prijavila i da su dva ruska borbena aviona narušila bezbednosnu zonu platforme za bušenje Petrobaltik u Baltičkom moru. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorava da povreda
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Dnjepar pod ruskim udarom – pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju vazdušnog prostora

Dnjepar pod ruskim udarom – pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju vazdušnog prostora

RTS pre 15 minuta
Rusija odbacila optužbe Estonije: Naši MiG-ovi nisu narušili granice nijedne države

Rusija odbacila optužbe Estonije: Naši MiG-ovi nisu narušili granice nijedne države

Sputnik pre 44 minuta
Poljaci digli lovce! Gore gradovi, ima mrtvih i ranjenih! Rusija izvela masovan napad raketama i dronovima na Ukrajinu…

Poljaci digli lovce! Gore gradovi, ima mrtvih i ranjenih! Rusija izvela masovan napad raketama i dronovima na Ukrajinu! (foto/video)

Kurir pre 25 minuta
Prvo oglašavanje zvanične Moskve nakon incidenta Optuženi za upad u NATO vazdušni prostor, poručili samo jedno

Prvo oglašavanje zvanične Moskve nakon incidenta Optuženi za upad u NATO vazdušni prostor, poručili samo jedno

Alo pre 40 minuta
Moskva odbacuje navode o narušavanju estonskog vazdušnog prostora

Moskva odbacuje navode o narušavanju estonskog vazdušnog prostora

Politika pre 20 minuta
Ruski avioni ušli u vazdšni prostor NATO, umrla ćerka u koju je pucao otac Srbin: Šta se juče desilo u svetu?

Ruski avioni ušli u vazdšni prostor NATO, umrla ćerka u koju je pucao otac Srbin: Šta se juče desilo u svetu?

Telegraf pre 1 sat
Oglasila se Moskva nakon incidenta sa estonijom: Oštro odgovorila na optužbe za naruvašanje vazdušnog prostora

Oglasila se Moskva nakon incidenta sa estonijom: Oštro odgovorila na optužbe za naruvašanje vazdušnog prostora

Večernje novosti pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaEUEstonijaRusijaGardijanPoljskaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

„Bila sam razočarana u Bajdena“: Gardijan otkriva detalje autobiografije Kamale Haris

„Bila sam razočarana u Bajdena“: Gardijan otkriva detalje autobiografije Kamale Haris

Danas pre 10 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Dnjepar pod ruskim udarom - pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju…

UKRAJINSKA KRIZA: Dnjepar pod ruskim udarom - pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju vazdušnog prostora

RTV pre 10 minuta
Brutalno! Eksplozije odjekuju, nebo u plamenu! Hitno zatvoren aerodrom, Ukrajinci gađali ključne ruske strateške objekte…

Brutalno! Eksplozije odjekuju, nebo u plamenu! Hitno zatvoren aerodrom, Ukrajinci gađali ključne ruske strateške objekte, ljudi snimali! (foto/video)

Kurir pre 14 minuta
Dnjepar pod ruskim udarom – pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju vazdušnog prostora

Dnjepar pod ruskim udarom – pogođena stambena zgrada; Moskva demantuje optužbe iz Talina o narušavanju vazdušnog prostora

RTS pre 15 minuta
"Sultan" stiže u Vašington Tramp sprema veliki zaokret, odbačeni saveznik ima spisak želja

"Sultan" stiže u Vašington Tramp sprema veliki zaokret, odbačeni saveznik ima spisak želja

Alo pre 10 minuta