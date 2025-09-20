Sviredenko: Ukrajini hitno potrebni dodatni PVO sistemi

Svaki novi ruski napad potvrđuje da Ukrajini hitno trebaju dodatni sistemi protvvazdušne odbrane (PVO) izjavila je premijerka Ukrajine Julija Sviredenko i pozvala na međunarodne akcije koje mogu da zaustave rat protiv Rusije. "Tokom prethodne noći Rusija je ponovo izvela masovnu agresiju raketama i dronovima na Ukrajinu, a desetine raketa i stotine bespilotnih letelica bile su usmerene ka ukrajinskim gradovima i selima", navela je Julija Sviredenko u objavi na