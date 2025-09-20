Žestok napad ukrajinskih dronova na Rusiju: Izazvani veliki požari i obustava avio-saobraćaja (Video)

Ukrajinci su tokom noći dronovima napali rafinerije u Saratovskoj i Samarskoj oblasti u Rusiji, preneli su ruski Telegram kanali, pozivajući se na izjave meštana.

Vest dolazi u trenutku kada Kijev nastavlja da pojačava kampanju usmerenu protiv ruske naftne i gasne infrastrukture. U Saratovu je dron pogodio rafineriju na periferiji grada. Snimci koje su građani objavili na društvenim mrežama prikazuju trenutak udara i snažnu eksploziju. Ruski Telegram kanali zatim su podelili fotografije i video-zapise velikog požara koji je bio vidljiv i iz centra grada. Ukrajinska vojska je navela da rafinerija u Saratovu čini 2,54% ukupnog