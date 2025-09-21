U izraelskim napadima na Gazu tokom noći najmanje 14 mrtvih, dok zapadne zemlje najavljuju priznavanje palestinske države

Najmanje 14 ljudi je poginulo u izraelskim napadima tokom noći u gradu Gazi, saopštili su zdravstveni zvaničnici, dok Izrael pojačava svoju ofanzivu i poziva Palestince da odu.

Do napada dolazi u trenutku kada zapadne zemlje izražavaju nezadovoljstvo intenziviranjem rata u Gazi, a neke od njih se spremaju da priznaju palestinsku državu na okupljanju svetskih lidera na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sledeće nedelje. Zapadne zemlje, među kojima Portugalija, Velika Britanija, Francuska, Kanada, Australija, Malta, Belgija i Luksemburg, mogle bi da priznaju palestinsku državnost u narednim danima. Najnovija izraelska operacija, koja