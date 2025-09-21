U izraelskim napadima na Gazu tokom noći najmanje 14 mrtvih, dok zapadne zemlje najavljuju priznavanje palestinske države

Danas pre 3 sata  |  Beta - AP
U izraelskim napadima na Gazu tokom noći najmanje 14 mrtvih, dok zapadne zemlje najavljuju priznavanje palestinske države

Najmanje 14 ljudi je poginulo u izraelskim napadima tokom noći u gradu Gazi, saopštili su zdravstveni zvaničnici, dok Izrael pojačava svoju ofanzivu i poziva Palestince da odu.

Do napada dolazi u trenutku kada zapadne zemlje izražavaju nezadovoljstvo intenziviranjem rata u Gazi, a neke od njih se spremaju da priznaju palestinsku državu na okupljanju svetskih lidera na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sledeće nedelje. Zapadne zemlje, među kojima Portugalija, Velika Britanija, Francuska, Kanada, Australija, Malta, Belgija i Luksemburg, mogle bi da priznaju palestinsku državnost u narednim danima. Najnovija izraelska operacija, koja
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Krvoproliće ne prestaje: Izrael nastavlja napade na Gazu: Poginulo najmanje 60 Palestinaca

Krvoproliće ne prestaje: Izrael nastavlja napade na Gazu: Poginulo najmanje 60 Palestinaca

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaKanadaPortugalVelika BritanijaBelgijaLuksemburgFrancuskaAustralijaGaza

Svet, najnovije vesti »

Advokati Luiđija Manđonea traže da se odbaci zahtev za smrtnu kaznu: Izjasnio se kao nevin za ubistvo Tompsona

Advokati Luiđija Manđonea traže da se odbaci zahtev za smrtnu kaznu: Izjasnio se kao nevin za ubistvo Tompsona

Blic pre 3 minuta
Ovo će razbesneti izrael: Dvanaest zemalja će priznati Palestinu na konferenciji UN

Ovo će razbesneti izrael: Dvanaest zemalja će priznati Palestinu na konferenciji UN

Kurir pre 2 minuta
Izraelski ministar poručio vođi Huta da će ga poslati u pakao: "Naša zastava će se zavijoriti iznad glavnog grada Jemena"

Izraelski ministar poručio vođi Huta da će ga poslati u pakao: "Naša zastava će se zavijoriti iznad glavnog grada Jemena"

Kurir pre 2 minuta
Tako se to radi

Tako se to radi

Radar pre 57 minuta
Zvanično od danas! Nova naknada za radne vize za SAD stupa na snagu: Evo za koga ne važe i koliko će koštati

Zvanično od danas! Nova naknada za radne vize za SAD stupa na snagu: Evo za koga ne važe i koliko će koštati

Blic pre 58 minuta