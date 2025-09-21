Izraelske snage nastavljaju okupaciju grada Gaze, hiljade beže pred tenkovima

Reuters Palestinci beže pred izraelskim snagama u Gazi Izraelske snage su u nedelju u napadima na grad Gazu ubile najmanje 31 Palestinca i naterale stanovništvo da beži, saopštile su zdravstvene vlasti Gaze, dok su izraelski tenkovi prodirali dublje u gusto naseljeni grad.

Trudna žena i njeno dvoje dece su među poginulima u nedelju, rekli su lekari, prenosi agencija Rojters. Izraelska vojska nije odmah komentarisala smrt. Izrael je u subotu saopštio da su njegove snage proširile svoje operacije u oblasti Gaze u poslednjih nekoliko dana, „ubile 30 militanata“, tvrde. U nedelju su svedoci rekli da izraelski tenkovi napreduju ka zapadu kroz Tel Al-Havu, jugoistočno predgrađe. Izraelska vojska procenjuje da je više od 450.000 ljudi