Najmanje 30 ljudi poginulo od jutros u Gazi

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Najmanje 30 ljudi poginulo od jutros u Gazi

GAZA - Najmanje 30 ljudi poginulo je danas u vazdušnim napadima izraelskih snaga na Gazu, prenela je Al Džazira, pozivajući se na izvore sa lica mesta.

Od 30 stradalih, njih 28 izgubilo je život u gradu Gazi. Palestinska novinska agencija Wafa saopštila je da je izraelska vojska uhapsila četiri Palestinca u vitlejemskoj oblasti na okupiranoj Zapadnoj obali. Kako se navodi, četiri muškarca privedena su nakon što su izraelski vojnici upali u njihove domove. U odvojenom izveštaju, Wafa je navela da su izraelski doseljenici ukrali šator i poljoprivrednu opremu u blizini Al-Sakuta u severnoj dolini Jordana.
