Izraelske snage nastavljaju okupaciju grada Gaze, hiljade beže pred tenkovima

Reuters Palestinci beže pred izraelskim snagama u Gazi

Izraelske snage su u nedelju u napadima na grad Gazu ubile najmanje 31 Palestinca i naterale stanovništvo da beži, saopštile su zdravstvene vlasti Gaze, dok su izraelski tenkovi prodirali dublje u gusto naseljeni grad.

Trudna žena i njeno dvoje dece su među poginulima u nedelju, rekli su lekari, prenosi agencija Rojters.

Izraelska vojska nije odmah komentarisala smrt.

Izrael je u subotu saopštio da su njegove snage proširile svoje operacije u oblasti Gaze u poslednjih nekoliko dana, „ubile 30 militanata", tvrde.

U nedelju su svedoci rekli da izraelski tenkovi napreduju ka zapadu kroz Tel Al-Havu, jugoistočno predgrađe.

Izraelska vojska procenjuje da je više od 450.000 ljudi napustilo grad od početka septembra. Hamas ovo osporava, tvrdeći da je nešto manje od 300.000 ljudi otišlo i da je ostalo oko 900.000 ljudi.

Na jugu Izraela, sirene za vazdušnu opasnost su se oglasile kada su militanti iz Gaze ispalili dve rakete preko granice, od kojih je jedna presretnuta, a druga je pala na otvoreno polje, saopštila je vojska.

Nije bilo izveštaja o žrtvama.

Ujedinjene nacije opisuju situaciju u Gazi kao „kataklizmu".

Situacija u gradu Gazi je „ništa manje nego katastrofalna“, rekla je zvaničnica UN za BBC.

Olga Čerevko, portparolka humanitarne kancelarije UN, rekla je da je tokom nedavne posete gradu videla stalni tok Palestinaca koji se kreću ka jugu, ali da su stotine hiljada ostale.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je da su preopterećene bolnice na ivici kolapsa jer im je onemogućeno da isporučuju zalihe za spasavanje života.

Izraelska vojska je saopštila da njene snage „uništavaju terorističku infrastrukturu Hamasa i eliminišu teroriste" u najvećem gradu u Pojasu Gaze.

Pogledajte video: Rušenje Gaze može da postane 'građevinski bum', kaže izraelski desničarki ministar Becalel Smotrič

Izraelska kopnena ofanziva usmerena je na okupaciju tog područja, kako su ranije najavili najviši predstavnici izraelske vlasti.

Na snimcima se vide tenkovi, buldožeri i oklopni transporteri kako se kreću po obodu Šeik Radvana, u severnom delu grada Gaze, najvećeg u palestinskoj enklavi.

Gusti oblaci dima mogu se videti dok izraelske snage ispaljuju artiljerijske granate i dimne bombe kako bi prikrile napredovanje.

Okrug Šeik Radvan je bio dom desetina hiljada ljudi pre rata i smatra se jednim od najgušće naseljenih područja grada.

Izrael kaže da je cilj njegove ofanzive u gradu Gazi oslobađanje talaca koje drži Hamas i poraz do 3.000 boraca, tvrdeći da je to „poslednje uporište" palestinske ekstremističke grupe.

Operacija je izazvala široku međunarodnu osudu.

Getty Images Naselje Šeik Radvan u najvećeg gradu u Pojasu Gaze već je pretrpelo masovno razarenje

Predstavnici više od 20 velikih humanitarnih organizacija, među kojima i Spasimo decu (Save the Children) i Oksfam (Oxfam), upozorili su na „nehumanu situaciju u Gazi".

Stanovnici Šeik Radvana, glavnog stambenog naselja u gradu Gazi, rekli su da je kopnena ofanziva 17. septembra usledila posle talasa velikih vazdušnih napada usmerenih na zgrade i glavne ulice širom naselja.

Smatraju da je to bila priprema za kopneni napad.

„Dronovi su ostavili pustoš. Pogodili su solarne panele, generatore električne energije, rezervoare za vodu, čak i internet mrežu.

„Život je postao nemoguć, i to je ono što je primoralo većinu ljudi da odu uprkos opasnosti", rekao je za BBC lokalni stanovnik Sad Hamada, koji je 17. septembra sa porodicom pobegao na jug palestinske enklave.

REUTERS/Mahmoud Issa Ogromna kolona ljudi i vozila odlazi sa severa u južni deo Pojasa Gaze, mada ni tamo nisu sigurni

Čerevko, koja radi za humanitarnu kancelariju UN u centralnom gradu Deir al-Balahu, rekla je za BBC da je išla u grad Gazu pre dva dana i da je putovanje od 29 kilometara u oba smera trajalo 14 sati.

„Stvari tamo i scene na putu do Gaze su jednostavno katastrofalne", kaže ona za BBC.

„Ljudi stalno odlaze sa severa na jug, mnogi pešice.

„U gradu Gazi je i dalje velika gužva jer je tamo i dalje stotine hiljada civila.“

Rekla je i da je bila svedok višestrukih izraelskih udara „vrlo blizu“ konvoja UN dok je bila u Gazi.

„Napadi su bili u talasima, udarac za udarcem", ispričala je.

Pogledajte video: Hiljade Palestinaca beži dok izraelska vojska prodire u grad Gazu

Na početku kopnenog napada 16. septembra, načelnik vojnog štaba, general-potpukovnik Ejal Zamir, naredio je snagama da „pojačaju udare na Hamasa" i da „odlučno poraze brigadu iz Gaze, kako bi izvršili najmoralniju i najvažniju dužnost - povratak svih talaca kući i demontažu vojnih i upravnih kapaciteta Hamasa".

Čerevko je upozorila da mnogi ljudi nisu u mogućnosti da se povinuju naređenju izraelske vojske da se evakuišu u određeno „humanitarno područje" na jugu.

„Troškovi premeštanja stvari, ako imate sreće da pronađete vozilo koje će ih premestiti, su nenormalno visoki.

„Mnogi nemaju novac za to. I zato mnogi idu pešice, noseći tek dušek i možda plastičnu kesu."

A kada bi stigli na odredište, nije bilo garancija da će pronaći sklonište ili da je i tamo bezbedno, dodala je.

„Razgovarala sam sa mnogo ljudi koji su nedavno stigli u Deir al-Balah i [južni grad] Kan Junis.

„Mnogi od njih sede na ulicama ili pored njih, bez ičega. Nemaju sklonište. Ne znaju gde da idu.

„Srela sam porodicu koja je četiri dana tumarala, pokušavajući da pronađe mesto za spavanje i nisu uspeli", rekla je ona.

Pogledajte video: 'Preuzećemo Gazu, to je mesto za rušenje', ranija izjava Trampa

Šeik Radvan obuhvata područja Abu Iskandar, al-Tavam i al-Saftavi, a preseca ga ulica al-Džala, vitalna arterija koja povezuje centralni deo Gaze sa njegovim severnim okruzima.

Meštani kažu da bi izraelska kontrola nad naseljem mogla da otvori put snagama da napreduju dublje u grad i dođu do njegovih centralnih delova.

Slike tenkova na ulicama Gaze izazvale su veliku paniku među stanovnicima, posebno onima koji još žive u zapadnim i centralnim delovima grada.

Svedoci kažu da je prizor tenkova koji se približavaju njihovim kućama oživeo sećanja na prethodne upade, kada su čitava naselja sravnjena sa zemljom.

Pročitajte OVDE kako Izrael kontrolisanim rušenjem sravnjuje hiljade civilnih zgrada sa zemljom u Gazi.

Upad u Šeik Radvan pokrenuo je još jedan talas raseljavanja, a hiljade porodica beže na jug.

Na putevima su dugačke kolone automobila i zaprega natovarenih stvarima, a izraelska vojska je otvorila put za civile ka jugu preko puta Salahudin.

Stanovnici su rekli da put traje satima i da neke košta stotine šekela zbog nedostatka prevoza i astronomskog rasta cena, pre svega goriva.

Pre rata, Šeik Radvan je bio jedan od najprometnijih okruga Gaze, sa desetinama škola, džamija i pijaca.

Već je više puta bio pogođen vazdušnim napadima poslednjih meseci i bilo ješiroko rasprostranjenih razaranja.

Prizor tenkova u tom području sada označava značajnu novu fazu u izraelskoj kopnenoj ofanzivi.

ATEF SAFADI/EPA/Shutterstock

Reuters Hiljade ljudi beži iz grada Gaze

Izraelska vojska saopštila je 17. septembra da je za dva dana pogodila više od 150 meta širom grada Gaze, pružajući podršku kopnenim snagama.

Kao deo strategije, izraelska vojska navodno koristi stara vojna vozila napunjena eksplozivom koji je modifikovan za daljinsko upravljanje.

Njima se upravlja do položaja Hamasa i potom eksplodiraju, prema izraelskim medijima.

„Noć je bila izuzetno teška, zastrašujuća.

„Granatiranje i eksplozije nije prestajalo do zore", ispričao je stanovnik grada Gaze za BBC arapski servis.

BBC

Humanitarne grupe, agencije UN i drugi kažu da je „humanitarna zona" u koju se očekuje da će se ljudi preseliti prenaseljena i nedovoljna da primi oko dva miliona Palestinaca koji bi trebalo da se naguraju u nju.

Neki koji su sledili naređenja izraelske vojske da se evakuišu u tu zonu, kažu da nisu našli prostor za postavljanje šatora, pa su se vratili na sever.

„Svakodnevno nam bacaju letke sa naređenjem za evakuaciju, dok izraelska vojska granatira zgrade u svim pravcima", rekao je za BBC Munir Azam, koji je u severnoj Gazi.

„Ali gde da odemo? Nemamo utočište na jugu."

Izraelska vojska je 16. septemra saopštila da je oko 350.000 ljudi pobeglo iz grada Gaze, dok su UN procenile da je od avgusta pobeglo 190.000 ljudi.

Procene ukazuju da je ostalo najmanje 650.000 ljudi.

BBC

BBC

Izrael je pokrenuo rat u Gazi kao odgovor na napad palestinskih ekstremističkih grupa, predvođenih Hamasom, na jug Izrael 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 je uzet za taoca.

Više od 65.000 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima od tada, a skoro polovina njih su žene i deca, prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze kojim upravlja Hamas.

U ofanzivi na grad Gazu, u poslednja 24 sata ubijeno je najmanje 100 Palestinaca, a blizu 400 ranjeno, rečeno je.

Istovremeno, Palestinci u Gazi se suočavaju sa glađu, a od avgusta, kada je UN proglasila glad, umrlo je najmanje 154 ljudi.

UN su upozorile da će intenziviranje ofanzive gurnuti civile u „još dublju katastrofu“.

Ranije ove nedelje, istražna komisija UN saopštila da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi.

Izraelske vlasti odbacile su izveštaj kao „iskrivljen i lažan“.

Pogledajte video: Gaza iz vazduha - stepen razaranja posle skoro dve godine rata

