"Izbacite ta čudovišta": Tramp besan na ovu zemlju, pozvao njihovu vladu da hitno vrate zatvorenike u matičnu državu: "Cena koju ćete platiti je NEOPISIVA"

Blic pre 4 sati
"Izbacite ta čudovišta": Tramp besan na ovu zemlju, pozvao njihovu vladu da hitno vrate zatvorenike u matičnu državu: "Cena…

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je venecuelanskoj vladi da mora da prihvati povratak svih zatvorenika za koje je rekao da ih je Venecuela primorala da odu u SAD, inače će cena koju će platiti biti "neopisiva".

Tramp je ovu pretnju izneo u objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth". - Želimo da Venecuela odmah prihvati sve zatvorenike i ljude iz mentalnih ustanova, što uključuje i najgore ludnice na svetu, koje je venecuelansko "rukovodstvo" prisilno dovelo u Sjedinjene Američke Države. Hiljade ljudi je teško povređeno, pa čak i ubijeno, od strane ovih "čudovišta". IZBACITE IH IZ NAŠE ZEMLjE, ODMAH, ILI ĆE CENA KOJU ĆETE PLATITI BITI NEOPISIVA - napisao je Tramp. Venecuela
Tramp: Venecuela odmah da prihvati pritvorene u psihijatrijskim bolnicama i zatvorenike koje je „ugurala" u SAD

