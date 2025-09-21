"Izbacite ta čudovišta": Tramp besan na ovu zemlju, pozvao njihovu vladu da hitno vrate zatvorenike u matičnu državu: "Cena koju ćete platiti je NEOPISIVA"

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je venecuelanskoj vladi da mora da prihvati povratak svih zatvorenika za koje je rekao da ih je Venecuela primorala da odu u SAD, inače će cena koju će platiti biti "neopisiva".

Tramp je ovu pretnju izneo u objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth". - Želimo da Venecuela odmah prihvati sve zatvorenike i ljude iz mentalnih ustanova, što uključuje i najgore ludnice na svetu, koje je venecuelansko "rukovodstvo" prisilno dovelo u Sjedinjene Američke Države. Hiljade ljudi je teško povređeno, pa čak i ubijeno, od strane ovih "čudovišta". IZBACITE IH IZ NAŠE ZEMLjE, ODMAH, ILI ĆE CENA KOJU ĆETE PLATITI BITI NEOPISIVA - napisao je Tramp. Venecuela