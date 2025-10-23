Sarkozi u zatvoru dobio pretnje smrću

Danas pre 1 sat  |  N1
Sarkozi u zatvoru dobio pretnje smrću
Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi je dobio pretnje smrću od drugog zatvorenika u pariskom zatvoru La Sante, gde je ove nedelje počeo da izdržava svoju kaznu, rekao je u sredu kancelarija javnog tužioca u Parizu, dodajući da je otvorena istraga. „Direktor zatvora La Sante je 22. oktobra 2025. obavestio kancelariju tužioca u Parizu o videu koji se deli društvenim mrežama, a nedvosmisleno ga je snimio zatvorenik, u kojem je izrekao pretnje nakon dolaska
