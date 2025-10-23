Tužilac: Sarkozi u zatvoru dobio pretnje smrću

N1 Info pre 1 sat  |  Hina/Reuters
Tužilac: Sarkozi u zatvoru dobio pretnje smrću
Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi je dobio pretnje smrću od drugog zatvorenika u pariskom zatvoru La Sante, gde je ove nedelje počeo da izdržava svoju kaznu, rekao je u sredu kancelarija javnog tužioca u Parizu, dodajući da je otvorena istraga. "Direktor zatvora La Sante je 22. oktobra 2025. obavestio kancelariju tužioca u Parizu o videu koji se deli društvenim mrežama, a nedvosmisleno ga je snimio zatvorenik, u kojem je izrekao pretnje nakon dolaska
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tužilac: Sarkozi u zatvoru dobio pretnje smrću

Tužilac: Sarkozi u zatvoru dobio pretnje smrću

Danas pre 53 minuta
Nikola Sarkozi dobio pretnje smrću u zatvoru od drugog zatvorenika

Nikola Sarkozi dobio pretnje smrću u zatvoru od drugog zatvorenika

Nova pre 58 minuta
Zatvorenici pretili Sarkoziju

Zatvorenici pretili Sarkoziju

Vesti online pre 1 sat
Tri zatvorenika u policijskom pritvoru zbog pretnji smrću Nikoli Sarkoziju

Tri zatvorenika u policijskom pritvoru zbog pretnji smrću Nikoli Sarkoziju

NIN pre 57 minuta
Tri zatvorenika pretila smrću Sarkoziju

Tri zatvorenika pretila smrću Sarkoziju

Sputnik pre 2 sata
Trojica zatvorenika u pritvoru zbog pretnji smrću Nikoli Sarkoziju

Trojica zatvorenika u pritvoru zbog pretnji smrću Nikoli Sarkoziju

Politika pre 2 sata
Tri zatvorenika pretila smrću Nikoli Sarkoziju: Odmah su kažnjeni

Tri zatvorenika pretila smrću Nikoli Sarkoziju: Odmah su kažnjeni

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola SarkoziPariz

Svet, najnovije vesti »

Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Rubio: Izraelska aneksija Zapadne obale bi ugrozila primirje u Pojasu Gaze

Beta pre 49 minuta
Eksplozija u fabrici municije u Rusiji: Broje se mrtvi, jezivi snimci šire se mrežama (video)

Eksplozija u fabrici municije u Rusiji: Broje se mrtvi, jezivi snimci šire se mrežama (video)

Blic pre 18 minuta
Ruski sud oslobodio francuskog državljanina iako ga je proglasio krivim

Ruski sud oslobodio francuskog državljanina iako ga je proglasio krivim

Danas pre 49 minuta
Eu: odobrila 19. paket sankcija usmerenih na ruski gas i "flotu u senci"

Eu: odobrila 19. paket sankcija usmerenih na ruski gas i "flotu u senci"

Blic pre 52 minuta
Šta za Srbiju znači predlog Brisela o ruskom gasu

Šta za Srbiju znači predlog Brisela o ruskom gasu

BBC News pre 23 minuta