Ukrajina napala Zaporošku nuklearnu elektranu: Eksplozije iznad centra za obuku

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Ukrajina napala Zaporošku nuklearnu elektranu: Eksplozije iznad centra za obuku

Ukrajinske oružane snage izvele su napad na Zaporošku nuklearnu elektranu, koristeći bespilotne letelice.

Dva drona eksplodirala su iznad centra za obuku u okviru elektrane, saopštila je pres-služba elektrane na svom Telegram kanalu, prenela je RIA Novosti. Napad je izveden sa najmanje tri drona, od kojih su dva eksplodirala iznad krova zgrade i, kako je navedeno, nema žrtava među osobljem elektrane. IAEA (Međunarodna agencija za atomsku energiju) stručnjaci koji su se nalazili u vreme napada u zgradi trening centra brzo su evakuisani i sada se nalaze na bezbednoj
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Žestok napad ukrajinskih dronova na Rusiju: Izazvani veliki požari i obustava avio-saobraćaja (Video)

Žestok napad ukrajinskih dronova na Rusiju: Izazvani veliki požari i obustava avio-saobraćaja (Video)

Mondo pre 1 sat
Ruski napadi "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine; Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

Ruski napadi "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine; Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

RTS pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine; Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu…

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine; Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

RTV pre 3 sata
(Video) Ukrajinci napali rafinerije i najveću nuklearku u Evropi! Žestoki udari dronovima u Rusiji i Zaporožju: Odjekivale…

(Video) Ukrajinci napali rafinerije i najveću nuklearku u Evropi! Žestoki udari dronovima u Rusiji i Zaporožju: Odjekivale eksplozije, buknuli požari

Blic pre 3 sata
uživo RAT U UKRAJINI Ruski napadi širom Ukrajine, Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

uživo RAT U UKRAJINI Ruski napadi širom Ukrajine, Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

Euronews pre 3 sata
"Gađaju Ruse tamo gde ih najviše boli": Stručnjak tvrdi da je ova ukrajinska strategija najbolja od početka rata: Pred Moskvom…

"Gađaju Ruse tamo gde ih najviše boli": Stručnjak tvrdi da je ova ukrajinska strategija najbolja od početka rata: Pred Moskvom 3 velika izazova!

Blic pre 4 sati
Regionalne vlasti u Ukrajini: Jedna osoba poginula i desetak ranjeno u ruskim napadima

Regionalne vlasti u Ukrajini: Jedna osoba poginula i desetak ranjeno u ruskim napadima

Novi magazin pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

U Rusiji četiri osobe poginule od ukrajinskog napada, a u Ukrajini jedna od ruskog

U Rusiji četiri osobe poginule od ukrajinskog napada, a u Ukrajini jedna od ruskog

Nova pre 6 minuta
Trampova administracija nameće nova finansijska ograničenja Harvardu

Trampova administracija nameće nova finansijska ograničenja Harvardu

N1 Info pre 6 minuta
Kako je prošla Trampova poseta Velikoj Britaniji?

Kako je prošla Trampova poseta Velikoj Britaniji?

Danas pre 16 minuta
Military Watch: Ruske podmornice Jasenj-M sa Cirkonima velika pretnja zapadnim flotama

Military Watch: Ruske podmornice Jasenj-M sa Cirkonima velika pretnja zapadnim flotama

Pravda pre 16 minuta
Zelenski će se sastati sa Trampom: Lideri Ukrajine i Amerike sutra u Njujorku na Generalnoj skupštini UN

Zelenski će se sastati sa Trampom: Lideri Ukrajine i Amerike sutra u Njujorku na Generalnoj skupštini UN

Blic pre 21 minuta