Ukrajina napala Zaporošku nuklearnu elektranu: Eksplozije iznad centra za obuku

Ukrajinske oružane snage izvele su napad na Zaporošku nuklearnu elektranu, koristeći bespilotne letelice.

Dva drona eksplodirala su iznad centra za obuku u okviru elektrane, saopštila je pres-služba elektrane na svom Telegram kanalu, prenela je RIA Novosti. Napad je izveden sa najmanje tri drona, od kojih su dva eksplodirala iznad krova zgrade i, kako je navedeno, nema žrtava među osobljem elektrane. IAEA (Međunarodna agencija za atomsku energiju) stručnjaci koji su se nalazili u vreme napada u zgradi trening centra brzo su evakuisani i sada se nalaze na bezbednoj