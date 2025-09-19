Evropski indeksi neujednačeni, investitori očekuju razgovor Trampa i Si Đinpinga

RTV pre 53 minuta  |  Tanjug
Evropski indeksi neujednačeni, investitori očekuju razgovor Trampa i Si Đinpinga

NJUJORK/FRANKFURT/MOSKVA - Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, cene zlata i pšenice su porasle, dok investitori analiziraju najnovije podatke o proizvođačkim cenama u Nemačkoj i maloprodaji u Velikoj Britaniji i očekuju telefonski razgovor američkog i kineskog predsednika, Donalda Trampa i Si Đinpinga, koji bi mogao da donese pomak u carinskoj politici dve najveće svetske ekonomije i detalje sporazuma oko Tiktoka, prenosi Si-En-Bi-Si.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati porastao za 0,08 odsto na 23.688,38 poena, francuski CAC 40 za 0,48 odsto na 7.892,65 poena, dok je britanski FTSE 100 pao za 0,04 odsto na 9.223,90 poena, a moskovski MOEX za 0,24 odsto na 2.786,57 poena. Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je pred današnje otvaranje berzi porasla za 0,27 odsto na 46.142,42 poena, vrednost indeksa S&P 500 za 0,48 odsto na 6.631,96 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Evrodizel skuplji, cena benzina bez promene

Evrodizel skuplji, cena benzina bez promene

RTV pre 3 minuta
Objavljene nove cene goriva, važe do 26. septembra

Objavljene nove cene goriva, važe do 26. septembra

N1 Info pre 8 minuta
Poskupelo gorivo: Objavljene nove cene koje će važiti narednih sedam dana

Poskupelo gorivo: Objavljene nove cene koje će važiti narednih sedam dana

Nova pre 8 minuta
Objavljene cene goriva

Objavljene cene goriva

Stav.life pre 8 minuta
Objavljene nove cene goriva

Objavljene nove cene goriva

Moj Novi Sad pre 23 minuta
Poznate nove cene goriva u Srbiji

Poznate nove cene goriva u Srbiji

Sputnik pre 28 minuta
Objavljene nove cene goriva: Jedan derivat plaćaćemo skuplje

Objavljene nove cene goriva: Jedan derivat plaćaćemo skuplje

Mondo pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaMoskvaNjujorkVelika BritanijaNemačkaFrankfurtDonald TrampTikTok

Društvo, najnovije vesti »

Vučić: Mnogi delovi policije su 15. marta bili spremni da učestvuju u obojenoj revoluciji

Vučić: Mnogi delovi policije su 15. marta bili spremni da učestvuju u obojenoj revoluciji

NIN pre 48 minuta
Zbog razgovora United Grupe i srpskih vlasti, centrala Forbes izražava zabrinutost za nezavisnost svojih izdanja u Srbiji i…

Zbog razgovora United Grupe i srpskih vlasti, centrala Forbes izražava zabrinutost za nezavisnost svojih izdanja u Srbiji i regionu

Cenzolovka pre 18 minuta
Sadler optužuje N1 da „širi narativ Kremlja“: Na ponovo postavljena pitanja – ništa nam ne odgovara

Sadler optužuje N1 da „širi narativ Kremlja“: Na ponovo postavljena pitanja – ništa nam ne odgovara

Cenzolovka pre 48 minuta
„Utisak nedelje“ se vraća nakon letnje pauze: Nova sezona emisije od 21. septembra na TV Nova

„Utisak nedelje“ se vraća nakon letnje pauze: Nova sezona emisije od 21. septembra na TV Nova

N1 Info pre 33 minuta
Arhangel Mihailo spašava grešne iz gene ognjene - pomolite se za svoje bližnje

Arhangel Mihailo spašava grešne iz gene ognjene - pomolite se za svoje bližnje

Plus online pre 23 minuta