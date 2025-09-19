Evropski indeksi neujednačeni, investitori očekuju razgovor Trampa i Si Đinpinga

NJUJORK/FRANKFURT/MOSKVA - Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, cene zlata i pšenice su porasle, dok investitori analiziraju najnovije podatke o proizvođačkim cenama u Nemačkoj i maloprodaji u Velikoj Britaniji i očekuju telefonski razgovor američkog i kineskog predsednika, Donalda Trampa i Si Đinpinga, koji bi mogao da donese pomak u carinskoj politici dve najveće svetske ekonomije i detalje sporazuma oko Tiktoka, prenosi Si-En-Bi-Si.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati porastao za 0,08 odsto na 23.688,38 poena, francuski CAC 40 za 0,48 odsto na 7.892,65 poena, dok je britanski FTSE 100 pao za 0,04 odsto na 9.223,90 poena, a moskovski MOEX za 0,24 odsto na 2.786,57 poena. Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je pred današnje otvaranje berzi porasla za 0,27 odsto na 46.142,42 poena, vrednost indeksa S&P 500 za 0,48 odsto na 6.631,96 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za