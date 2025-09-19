Dvoje osumnjičenih za ubistvo u Čačku uhapšeno, za trećim se traga

pre 39 minuta
Dvoje osumnjičenih za ubistvo u Čačku uhapšeno, za trećim se traga

U Čačku su uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo u saizvršilaštvu, saopštila je danas lokalna policijska uprava.

U saopštenju piše da se V.J. (35) i R.J. (33) sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se traga, zadali više udaraca muškarcu (50) koji je prevezen bolnicu gde je preminuo. Određeno im je zadržavanje do 48 sati i biće privedeni u Tužilaštvo, saopštila je Policijska uprava u Čačku.
