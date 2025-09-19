Uprava zatvora: Student Bogdan Jovičić je dobrog opšteg stanja

Uprava zatvora: Student Bogdan Jovičić je dobrog opšteg stanja
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija danas je saopštila da je student Bogdan Jovičić koji već nedelju dana štrajkuje glađu “dobrog opšteg stanja”. “Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštava da je, kao što smo i najavili, tokom jučerašnjeg dana u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu kod pritvorenog lica B.J. obavljena sva potrebna dijagnostika koja se primenjuje kod osoba koje ne unose hranu i da je on dobrog opšteg stanja”, navodi se u saopšptenju. U
