UŽIVO: Najteži test – oslabljena Zvezda napada šampiona Evrope

Košarkaši Crvene zvezde danas u 17 časova odigraće pripremni meč protiv Fenerbahčea na Kritu.

Na sajtu Sport kluba ćete moći da pratite tekstualni prenos duela iz Herakliona. Na turniru na grčkom ostrvu učestvuju još Olimpijakos i Olimpija iz Milana koji će se sastati u 19:30 sati. Ekipa Janisa Sferopulosa će biti oslabljena neigranjem Nikole Kalinića i Dejana Davidovca, a srpski tim će prvi put kao kapiten predvoditi Ognjen Dobrić. Zvezda je nedavno na turniru na Kipru pobedila Monako (86:79) i izgubila od Pariza (107:70), dok Fener još ne zna pobedu u