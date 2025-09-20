Srpski derbi u četvrtfinalu SP!

Odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Poljaci su u osmini finala pobedili selekciju Kanade rezultatom 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14). Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe vodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Kamil Semenjuk sa 18 poena. Bartoš Kurek je postigao 15 poena, a Vilfredo Leon 14. U selekciji Kande istakao se Šeron Vernon-Evans sa 23 poena, dok je Džekson Jang zabeležio 12. Poljska će u četvrtfinalu SP igrati protiv reprezentacije Turske, koju vodi srpski trener Slobodan