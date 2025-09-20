Zvezdin rival "prizemljen" - šamar za Lil u derbiju severa

B92 pre 20 minuta
Zvezdin rival "prizemljen" - šamar za Lil u derbiju severa

Fudbaleri Lansa pobedili su Lil rezultatom 3:0 u meču 5. kola fauskog prvenstva, ujedno i derbiju severnog dela Francuske.

Lans je naneo "ljm" rivalu prvi poraz ove sezone, nakon tri pobede "doga" i remija koliko je do sada bio bilans rivala Zvezde u Ligi Evrope. Lil je posebno bio ubedljiv protiv Lorijena 30. avgusta kada je slavio sa velikih 7:1. U subotu uveče Olivije Žiru i družina su naišli na tvrdo i "prizemljeni" su nakon gotovo perfektnog otvaranja sezone. U realnost su ih vratili Vesli Said u 28. minutu i Florijan Tovan u 43 - za sigurnih 2:0 nakon prvog dela meča. Pomogla je
