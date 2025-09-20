Zašto se ne sećamo perioda kada smo bili bebe

BBC News pre 31 minuta | Marija Zakaro - BBC Svetski

KDP via Getty Images Infantilna amnezija je nemogućnost odraslih da se sete nekih događaja iz ranog detinjstva

Dan kada smo rođeni, naši prvi koraci, prve izgovorene reči - sve su to prelomni trenuci u životu.

Ipak, nijedan od njih ne pamtimo. Zašto?

Ovim pitanjem se decenijama bave neuronaučnici i psiholozi.

Naša nesposobnost da se sećamo određenih događaja iz prvih nekoliko godina života naziva se infantilna amnezija.

Do sada su razvijene brojne teorije koje pokušavaju da objasne ovu vrstu amnezije.

Nik Terk-Braun, profesor psihologije i neurohirurgije na Univerzitetu Jejlu u Sjedinjenim Državama (SAD), kaže da se rasprava u osnovi svodi na dva ključna pitanja: da li u najranijem detinjstvu stvaramo sećanja, ali kasnije ne možemo da im pristupitmo, ili ih uopšte ne stvaramo sve dok ne porastemo?

Sve do pre otprilike decenije istraživači su uglavnom pretpostavljali da bebe ne stvaraju sećanja, kaže profesor.

Neki su verovali da je razlog tome nedostatak potpuno formiranog osećaja sebe ili sposobnosti govora.

Science Photo Library via Getty Images Hipokampus je deo mozga u obliku morskog konja koji igra glavnu ulogu u pamćenju

Druga hipoteza, objašnjava on, jeste da ne možemo da stvaramo sećanja pre otprilike četvrte godine života, jer hipokampus, deo mozga odgovoran za pamćenje i učenje, tada još nije u potpunosti razvijen.

„Tokom ranog detinjstva njegova veličina se više nego udvostruči", kaže profesor Terk-Braun.

„I možda zato rana iskustva koje imamo ne mogu da se sačuvaju jer nemamo neuralni sklop koji je za to potreban".

Skeniranje bebinog mozga

Međutim, studija objavljena ranije ove godine koju je vodio upravo profesor Terk-Braun, iznela je suprotno mišljenje.

Njegov tim je grupi od 26 beba, uzrasta od četiri meseca do dve godine, pokazao niz slika dok su im skenirali mozgove i pratili aktivnost hipokampusa.

Zatim su bebama pokazali jednu od slika koje su ranije videle zajedno sa novom slikom i merili pokrete očiju da analiziraju koju od te dve slike bebe duže gledaju.

Ako bi se pogled zadržavao na poznatoj slici, istraživači su to tumačili kao znak da je beba uspela da je prepozna i zapamti, kao što je ukazivano u prethodim studijama.

Otkrili su da kada je bebin hipokampus bio aktivniji kada je prvi put videla sliku, verovatnoća da je kasnije zapamti je bila veća, naročito kod beba starijih od 12 meseci.

To ukazuje da je hipokampus sposoban da kodira neku vrstu sećanja do otprilike prve godine života.

160/90 Profesor Turk-Braun i njegov tim su pioniri u načinu skeniranja mozga beba dok su budne i aktivne

Gde su nestala sećanja?

Profesor Terk-Braun kaže da je ova studija „prvi korak" u utvrđivanju da li bebe zaista formiraju sećanja u hipokampusu, uz napomenu da je potrebno još mnogo istraživanja.

„Ako ih skladištimo, to otvara zaista fascinantna pitanja o tome gde su ta sećanja?

„Da li i dalje negde postoje?

„Da li možemo da im pristupimo?", pita on.

Studija objavljena 2023. godine otkrila je da su miševi koji su kao mladunci naučili da izađu iz lavirinta, taj put zaboravili kada su odrasli.

Međutim, veštačko aktiviranje delova hipokampusa koji su učestvovali u prvobitnom učenje moglo bi da oživi to sećanje.

Da li bebe takođe čuvaju sećanja koje kasnije nekako postaju „neaktivna", još nije poznato.

Ketrin Lavdej, profesorka neuropsihologije na Univerzitetu u Vestminsteru u Londonu, takođe veruje da bebe imaju sposobnost da stvaraju sećanja, makar od trenutka kada progovore.

„Znamo da kad se mala deca vrate iz vrtića mogu da ispričaju nešto što im se dogodilo, a nekoliko godina kasnije to neće moći da opišu.

„Dakle, sećanja postoje, samo se jednostavno ne zadržavaju", objašnjava ona.

„Mislim da je ključno pitanje u kojoj meri mi ta sećanja vremenom potiskujemo, da li ona vrlo brzo blede i u kojoj meri su to neka vrsta svesnih sećanja na koja zaista možemo da se osvrnemo i o njima razmišljamo", dodaje ona.

ullstein bild via Getty Images Nije jasno da li bebe stvaraju sećanja koja kasnije postaju nedostupna

Da li je to lažno sećanje?

Ono što dodatno komplikuje naše razumevanje infantilne amnezije jeste činjenica da je „gotovo nemoguće" utvrditi da li je nešto što ljudi smatraju svojim prvim sećanjem zaista to, kaže profesorka Lavdej.

Neki od nas se možda sećaju određenog događaja iz perioda dok smo bili bebe, ili dok smo ležali u krevecu.

Međutim, profesorka Lavdej kaže da je malo verovatno da su takva sećanja istinska sećanja na stvarna iskustva.

„Stvar sa pamćenjem je u tome što je ono uvek rekonstrukcija.

„Dakle, ako vam neko nešto ispriča i imate dovoljno informacija o tome, vaš mozak može da rekonstruiše doživljaj koji potpuno deluje stvarno", objašnjava ona.

„Ono o čemu ovde zapravo govorimo je svest, a svest je ono što je teško definisati", dodaje ona.

Profesor Terk-Braun smatra da je misterija oko infantilne amnezije zapravo suština onoga što nas čini onim što jesmo.

„Radi se o našem identitetu", kaže on.

„A mislim da sama pomisao da u prvim godinama života imamo tu rupu u pamćenju, period koga se ne sećamo, zaista podstiče ljude da preispitaju pogled na sebe".

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.20.2025)