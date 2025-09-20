Erdogan i Tramp u Beloj kući 25.: Septembra Lider SAD otkrio ključne teme sastanka: "Uvek smo imali dobar odnos"

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i lider SAD Donald Tramp sastaće se 25. septembra, ovu informaciju lično je objavio Tramp na društvenoj mreži "Truht".

Kako je Tramp istakao na samom početku, veliko mu je zadovoljstvo što je Erdogan biti njegov gost. - Zadovoljstvo mi je što 25. septembra ugošćujem predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana u Beloj kući. Radimo na mnogim trgovinskim i vojnim sporazumima sa predsednikom, uključujući kupovinu aviona Boing velikih razmera, veliki ugovor o F-16 i nastavak pregovora o F-35, za koje očekujemo da će se pozitivno završiti. Predsednik Erdogan i ja smo uvek imali veoma
