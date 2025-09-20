"Nisam postao gnjida": Glumac je uhapšen zbog ubistva taksiste, a ovako se hvalio, pa prozivao kolege: "Da uporedimo oreol slave nekih glumaca sa njihovim stvarnim ekonomskim položajem"

Blic pre 37 minuta
"Nisam postao gnjida": Glumac je uhapšen zbog ubistva taksiste, a ovako se hvalio, pa prozivao kolege: "Da uporedimo oreol…

Glumac Vladimir Jocović (35) i njegov brat R. J. (33) uhapšeni su zbog sumnje za ubistvo taksiste u Čačku, o čemu priča ceo region.

Vladimir Jocović se pojavio u velikom broju domaćih ostvarenja, poput "Klana", "Žigosanih u reketu" i drugih. On je jednom prilikom pričao o sebi, pa je istakao na šta je ponosan. - Ponosan sam na sebe što, u vremenu u kome živim, nisam postao gnjida - kazao je tada. Pričao je kako provodi dane kad ne radi. - Slobodno vreme volim da provodim baveći se ribolovom i radom na svom imanju, gde se bavim proizvodnjom organskog voća i povrća - kazao je Vladimir. O položaju
