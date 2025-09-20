"Sa neizmernom tugom i bolom": Poznato vreme sahrane ubijenog taksiste za čije ubistvo su osumnjičeni glumac i njegov brat

Blic pre 2 sata
"Sa neizmernom tugom i bolom": Poznato vreme sahrane ubijenog taksiste za čije ubistvo su osumnjičeni glumac i njegov brat

Taksista Dejan S. (50) iz Čačka koji je u četvrtak ubijen u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, biće sahranjen u nedelju u 13 časova na srednjem groblju u Ljubiću.

Dejanova ožalošćena porodica objavila je tužnu umrlicu. - Sa neizmernim bolom i tugom obaveštavamo rodbinu i prijatelje da je naš dragi Dejan S. iz Čačka preminuo dana 18. septembra 2025. godine. Opelo i sahrana će se obaviti u nedelju 21. septembra u 13 časova u Srednjem groblju u Ljubiću. Ožalošćeni: supruga, brat i sestra sa porodicama, ostala rodbina i prijatelji - navodi se u umrlici. Prijateljica ubijenog taksiste oglasila se za "Blic" i rekla kada ga je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Pozdravio me je S osmehom, nisam ni slutila da je to poslednji put": Oglasila se prijateljica taksiste iz Čačka za čije…

"Pozdravio me je S osmehom, nisam ni slutila da je to poslednji put": Oglasila se prijateljica taksiste iz Čačka za čije ubistvo su osumnjičeni glumac i njegov brat

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Hronika, najnovije vesti »

Vozač "opela" sa skoro 4 promila u krvi, taksista pod dejstvom psihoaktivnih supstanci: Policija u Kragujevcu podnela krivične…

Vozač "opela" sa skoro 4 promila u krvi, taksista pod dejstvom psihoaktivnih supstanci: Policija u Kragujevcu podnela krivične prijave protiv dvojice muškaraca

Kurir pre 27 minuta
"Sa neizmernom tugom i bolom": Poznato vreme sahrane ubijenog taksiste za čije ubistvo su osumnjičeni glumac i njegov brat

"Sa neizmernom tugom i bolom": Poznato vreme sahrane ubijenog taksiste za čije ubistvo su osumnjičeni glumac i njegov brat

Blic pre 2 sata
Sekao drva, pa nastradao: Izvučeno telo muškarca iz duboke provalije kod Bora

Sekao drva, pa nastradao: Izvučeno telo muškarca iz duboke provalije kod Bora

Blic pre 2 sata
Voz naleteo na automobil: Užas kod Loznice: Povređeni vozač hitno prevezen u bolnicu (video)

Voz naleteo na automobil: Užas kod Loznice: Povređeni vozač hitno prevezen u bolnicu (video)

Blic pre 3 sata
"Pozdravio me je S osmehom, nisam ni slutila da je to poslednji put": Oglasila se prijateljica taksiste iz Čačka za čije…

"Pozdravio me je S osmehom, nisam ni slutila da je to poslednji put": Oglasila se prijateljica taksiste iz Čačka za čije ubistvo su osumnjičeni glumac i njegov brat

Blic pre 3 sata