"Sa neizmernom tugom i bolom": Poznato vreme sahrane ubijenog taksiste za čije ubistvo su osumnjičeni glumac i njegov brat

Taksista Dejan S. (50) iz Čačka koji je u četvrtak ubijen u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, biće sahranjen u nedelju u 13 časova na srednjem groblju u Ljubiću.

Dejanova ožalošćena porodica objavila je tužnu umrlicu. - Sa neizmernim bolom i tugom obaveštavamo rodbinu i prijatelje da je naš dragi Dejan S. iz Čačka preminuo dana 18. septembra 2025. godine. Opelo i sahrana će se obaviti u nedelju 21. septembra u 13 časova u Srednjem groblju u Ljubiću. Ožalošćeni: supruga, brat i sestra sa porodicama, ostala rodbina i prijatelji - navodi se u umrlici. Prijateljica ubijenog taksiste oglasila se za "Blic" i rekla kada ga je