Počinje novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi": Prvo izvlačenje 20. septembra

Blic pre 32 minuta
Počinje novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi": Prvo izvlačenje 20. septembra

Prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" biće održano, 20. septembra, sa početkom u 18 časova.

U ovom krugu biće organizovano pet izvlačenja, poslednje će biti održano 18. oktobra, a dobitnike očekuje 10 automobila fiat grande panda i to pet hibridnih i pet električnih, kao i pet trosobnih dupleks stanova u naselju "Zemunske kapije". Dobitnike će izvući srpski atletičar i naš najbrži sprinter Aleksa Kijanović, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. Izvlačenje će prenositi RTS. Kako je ranije istakao prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi"

Prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi"

RTV pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaRTSFiatFijatUzmi račun i pobedi

Ekonomija, najnovije vesti »

Prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi"

Prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi"

RTV pre 36 minuta
Počinje novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi": Prvo izvlačenje 20. septembra

Počinje novi krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi": Prvo izvlačenje 20. septembra

Blic pre 32 minuta
Efekti slabi i kratkoročni: Šta možemo da očekujemo od ograničenja marži?

Efekti slabi i kratkoročni: Šta možemo da očekujemo od ograničenja marži?

Danas pre 8 sati
BIRN: U Beogradu na vodi se grade luksuzni hotel i pijaca bez građevinskih dozvola

BIRN: U Beogradu na vodi se grade luksuzni hotel i pijaca bez građevinskih dozvola

Danas pre 10 sati
Uprava fabrike Elrad u Vlasotincu usvojila zahteve radnika, otkazan najavljeni štrajk

Uprava fabrike Elrad u Vlasotincu usvojila zahteve radnika, otkazan najavljeni štrajk

Nova ekonomija pre 1 dan