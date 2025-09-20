Prekršio pravilo! Američki okružni sudija odbacio Trampovu tužbu protiv "Njujork tajmsa" zbog klevete

Blic pre 4 sati
Američki okružni sudija Stiven Meridej odbacio je danas tužbu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa protiv "Njujork Tajmsa" vrednu 15 milijardi dolara zbog klevete.

Meridej je naveo da je Tramp prekršio savezno procesno pravilo koje zahteva kratak i jasan navod razloga zbog kojih traži pravnu zaštitu, dodajući da tužba nije javni forum za uvrede niti zaštićena platforma za izlivanje besa protiv protivnika, prenosi Rojters. Tramp je pokrenuo tužbu protiv "Njujork tajmsa", zbog nekorektnog izveštavanja i komentara o njemu. Meridej je dao Trampu rok od 28 dana da podnese izmenjenu tužbu. Tužba je podneta sudu na Floridi, a
Ključne reči

NjujorkRojtersDonald TrampDolar

