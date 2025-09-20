Sud odbacio Trampovu tužbu protiv Njujork tajmsa

U presudi punoj podsmeha, savezni sudija je danas odbacio tužbu američkog predsednika Donalda Trampa za klevetu protiv Njujork tajmsa, uz obrazloženje da ona nije u skladu sa saveznim pravilima za podnošenje građanskih tužbi.

Predsednikovom timu je dat mesec dana da ponovo podnese tužbu, a Trampov portparol je rekao da će to uraditi, preneo je CNN. Sudija Stiven D. Meridej iz Okružnog suda Floride rekao je da tužba na 85 stranica „nepogrešivo i neoprostivo krši savezna pravila o građanskom postupku“. Tužba mora biti „kratka, jasna, direktna izjava o činjenicama“, napisao je i dodao da je Trampov napad na Tajms „neprimeren i nedopustiv“. Meridej je naveo da Trampov pravni tim može