Sekao drva, pa nastradao: Izvučeno telo muškarca iz duboke provalije kod Bora

Vatrogasci izvukli telo muškarca koji je pao u provaliju duboku 40 metara u ataru sela Gornjane kod Boru.

Dolaskom na lice mesta u 20:10 časova, ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice (VSJ) je izvukla lice bez svesti. Kasnije utvrđeno da je lice preminulo. Na licu mesta prisutno OKP i PU Bor kao i mrtvozornici. Podsetimo, danas 18:43 časova dobijena je dojava da je u ataru sela Gornjane, mesto Manastirica kod Bora, muškarac pao u provaliju dubine oko 40 metara. Naime, dok je sekao drva u šumi, jedno drvo ga je odbacilo na liticu i nakon toga je pao u provaliju. (