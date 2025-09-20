Delegacija Nacionalne garde Ohaja u poseti Ratnom vazduhoplovstvu Srbije

U poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbije ove nedelje boravi ekspertska delegacija Nacionalne garde Ohaja radi razmene iskustava u domenu održavanju vojnih letelica i bezbednosti letenja u vazduhoplovnim operacijama.

Ova aktivnost deo je šire saradnje čiji je cilj unapređenje bezbednosti letenja, bezbednosti operacija kontrole i zaštite vazdušnog prostora i sposobnosti za procenu i upravljanje rizicima u vazduhoplovstvu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Centralne teme su prevencija ugrožavanja bezbednosti letenja i primena mera za ispitivanje svakog ugrožavanja bezbednosti, kao i operativne procedure koje se primenjuju u opsluživanju i neposrednoj pripremi vazduhoplova za